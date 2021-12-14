Полиция сообщила о завершении расследования теракта в Яффо

Полиция Израиля сообщила о завершении расследования теракта, в ходе которого три недели назад супружеская пара подверглась нападению на улице Бат-Ям в Яффо, и 67-летний мужчина получил ножевые ранения.

Нападавший, 18-летнего жителя Палестинской автономии Мухаммада Бани-Уды из деревни Тамун, находился в Израиле незаконно и работал в ресторане.

В день теракта, идя со стороны моря, Бани-Уда догнал шедшую по улице пару и напал на нее с ножом, ранив 67-летнего мужчину, после чего сбежал и скрылся в мечети, где и был задержан полицией.

В ближайшие дни дело против него будет передано в суд.