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12 - 19°
Тель-Авив:
16 - 21°
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NEWSru.co.il :: В Израиле14 декабря 2021 г., 05:52

Прогноз погоды на 14 декабря: похолодание, дожди

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Прогноз погоды на 14 декабря: похолодание, дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 14 декабря, температура понизится. Ожидаются сильные дожди (временами с грозами) от севера страны до Негева. Высокая вероятность затоплений в низинах и наводнений в руслах ручьев на востоке и юге Израиля.

В Иерусалиме – 12-19 градусов, в Тель-Авиве – 16-21, в Хайфе – 16-18, в Эйлате – 17-26, в Беэр-Шеве – 13-22, в Мицпе-Рамоне – 12-18, на побережье Мертвого моря – 18-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-20, в Ариэле – 13-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-25, на Голанских высотах – 14-22.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 80-160 см. Купание опасно.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 45 км/ч).

В среду-пятницу – дальнейшее похолодание, переменная облачность, местами дожди.

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