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NEWSru.co.il :: В Израиле14 декабря 2021 г., 09:13

Закон об обысках без ордера утвержден в первом чтении

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Закон об обысках без ордера утвержден в первом чтении

Пленарное заседание Кнессета утвердило в первом чтении инициативу министра юстиции Гидеона Саара, согласно которой, полиция получит право проводить обыск, не имея на то ордера, в случае если есть основания полагать, что в помещении находится предмет, имеющий отношение к совершенному тяжкому преступлению.

Законопроект также позволяет полиции конфисковывать без ордера камеры слежения.

В случае окончательного утверждения поправка к закону будет принята сроком на полтора года.


60 депутатов поддержали законопроект, 58 голосовали против.

Данная поправка к закону была предложена Сааром  в рамках борьбы с организованной преступностью в арабском секторе.

"Тяжкое преступление" определено в данном законопроекте как преступление, которое карается минимум десятью годами тюремного заключения.

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