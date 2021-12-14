Закон об обысках без ордера утвержден в первом чтении
Пленарное заседание Кнессета утвердило в первом чтении инициативу министра юстиции Гидеона Саара, согласно которой, полиция получит право проводить обыск, не имея на то ордера, в случае если есть основания полагать, что в помещении находится предмет, имеющий отношение к совершенному тяжкому преступлению.
Законопроект также позволяет полиции конфисковывать без ордера камеры слежения.
В случае окончательного утверждения поправка к закону будет принята сроком на полтора года.
60 депутатов поддержали законопроект, 58 голосовали против.
Данная поправка к закону была предложена Сааром в рамках борьбы с организованной преступностью в арабском секторе.
"Тяжкое преступление" определено в данном законопроекте как преступление, которое карается минимум десятью годами тюремного заключения.
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