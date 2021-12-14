В Иерусалиме "харедим" протестуют против прокладки трамвая, 9 задержанных
На перекрестке Бар-Илан в Иерусалиме проходит акция протеста членов радикальной ультрарелигиозной общины "Пелег а-Иерушальми" против прокладки трамвайной линии.
Участники протеста мешали рабочим, а также перекрывали дороги.
Пресс-служба полиции передала, что после того, как участники протеста проигнорировали требование освободить проезжую часть, были применены спецсредства для разгона демонстраций.
Полиция также сообщила о задержании девяти человек за участие в беспорядках.
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