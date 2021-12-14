Иерусалим:
12 - 19°
Тель-Авив:
16 - 21°
Эйлат:
17 - 26°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле14 декабря 2021 г., 22:08

В Иерусалиме "харедим" протестуют против прокладки трамвая, 9 задержанных

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Иерусалиме "харедим" протестуют против прокладки трамвая, 9 задержанных

На перекрестке Бар-Илан в Иерусалиме проходит акция протеста членов радикальной ультрарелигиозной общины "Пелег а-Иерушальми" против прокладки трамвайной линии.

Участники протеста мешали рабочим, а также перекрывали дороги.

Пресс-служба полиции передала, что после того, как участники протеста проигнорировали требование освободить проезжую часть, были применены спецсредства для разгона демонстраций.

Полиция также сообщила о задержании девяти человек за участие в беспорядках.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:08 В Иерусалиме "харедим" протестуют против прокладки трамвая, 9 задержанных
21:27 Трое мужчин с игрушечными автоматами вызвали панику на автовокзале в Беэр-Шеве
20:57 Израильский иллюзионист Ури Геллер в интервью The Sun заявил, что видел обломки НЛО
20:26 В Бат-Яме неизвестные обстреляли жилой дом
20:10 В ближайшие два дня в Хайфе в рамках учений Управления тылом будут звучать сирены
19:57 ХАМАС объявил о проведении военных учений "Страж Иерусалима"
18:22 Полиция сообщила о завершении расследования теракта в Яффо
17:36 Госконтролер и омбудсмен Энгельман опубликовал отчет о жалобах населения в период третьей и четвертой волны коронавируса
16:52 В связи с угрозами приставлена охрана к Мансуру Аббасу
16:39 В Эмек-Хефер рабочий упал с высоты и получил серьезные травмы
Загрузка...