В Иерусалиме "харедим" протестуют против прокладки трамвая, 9 задержанных

На перекрестке Бар-Илан в Иерусалиме проходит акция протеста членов радикальной ультрарелигиозной общины "Пелег а-Иерушальми" против прокладки трамвайной линии.

Участники протеста мешали рабочим, а также перекрывали дороги.

Пресс-служба полиции передала, что после того, как участники протеста проигнорировали требование освободить проезжую часть, были применены спецсредства для разгона демонстраций.

Полиция также сообщила о задержании девяти человек за участие в беспорядках.