Суд над Задоровым: подруга Таир Рады вновь дала показания

Шай Мика, подруга Таир Рады, дала показания на повторном процессе по делу об убийстве школьницы из Кацрина.

Мика подтвердила свои показания на предыдущем процессе, когда она говорила, что незадолго до того, как Таир зашла в школу, она сидела с ней под навесом на школьном дворе.

Девушка заявила, что через некоторое время после того, как Таир ушла, она мельком видела во дворе незнакомого мужчину "русского вида", который направлялся к лестнице.

Перед своим свидетельством Шай Мика Ифрах вошла в зал суда через боковую дверь, поскольку судья принял ее заявление о том, что она боится за свою жизнь. Мать Таир Рады крикнула в сторону Ифрах, что та лгунья.

В 2016 году Шай Мика Ифрах стала победительницей реалити-шоу "Ах а-Гадоль" ("Большой брат").