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    В Израиле

    Выселение украинских беженцев в Израиле из квартир, оплачиваемых государством. Комментарии

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    Выселение украинских беженцев. Комментарии
    Yossi Zeliger/Flash90

    Министерство благосостояния и социального обеспечения Израиля сообщает, что после начала войны в Украине министерство оказало гуманитарную помощь почти 45 тысячам беженцев украинских беженцев, сотни из которых получили жилье.

    Как заявляют в министерстве, контракт с одним из операторов, принимающих беженцев, подошёл к концу, и арендаторам, которые не могут финансировать проживание по состоянию здоровья или другим причинам, были предложены альтернативы в отелях по контракту с министерством. Сегодня жилье от министерства предоставляется 70 беженцам.

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    55 из них и дальше продолжат получать жилье, однако шесть семей и одиночек будут вынуждены покинуть оплачиваемые государством квартиры.

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    Три семьи из этих шести, как сообщает министерство, работают и могут самостоятельно оплачивать жилье. В заявлении министерства сказано, что остальные три семьи "имеют право на репатриацию и им необходимо завершить процесс в министерстве алии и интеграции и получить положенную новым репатриантам помощь".

    По данным нашей редакции, это не совсем соответствует действительности. Эти семьи действительно приехали в Израиль в надежде получить статус репатриантов, однако как минимум одна такая семья не может добиться этого статуса с февраля. Это Елена Володина и ее дочь Карина, которые сразу после начала войны с помощью еврейских организаций выехали из Кременчуга в Кишинев, где получили от консула "Натива" предварительное разрешение на репатриацию. Однако в Израиле Володины получили отказ, войдя в те самые 5% граждан, приехавших в Израиль по предварительному разрешению, однако не прошедшие более тщательную проверку "Натива". Наша редакция писала об истории Елены Володиной в апреле. В начале декабря Елена связалась с нами и сообщила, что ее выселяют из субсидированной квартиры. В министерстве социального обеспечения в ответ на запрос нашей редакции напомнили, что Елена Володина, как и остальные беженцы из Украины, могут работать в Израиле.

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    В министерстве социального обеспечения также отмечают, что проживание беженцев в предоставляемом жилье было заранее ограничено тремя месяцами и неоднократно продлевалось до тех пор, пока не находилось иного решения для людей.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Декабря 2022
    13-й телеканал: министерство соцобеспечения вновь попросило беженцев из Украины покинуть общежития
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Апреля 2022
    Одна из 5%: история Елены, которая получила разрешение на репатриацию в Молдове и отказ в Израиле
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