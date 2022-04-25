Одна из 5%: история Елены, которая получила разрешение на репатриацию в Молдове и отказ в Израиле

До недавнего времени 47-летняя Елена Володина жила с 11-летней дочерью Кариной в украинском городе Кременчуг. Володина считала себя еврейкой по отцу. По ее словам, когда отец умер, его хоронил местный раввин.

В 2017 году Елена думала репатриироваться в Израиль, однако на консульской проверке ее попросили предоставить дополнительные документы, и она решила отложить процесс репатриации и остаться в Украине.

Когда началась война (24.02.2022), женщине, по ее словам, позвонили из организации "Хесед" и предложили помочь им с дочерью выехать в Израиль. Елена и Карина доехали до Днепра сами, а там пересели на автобус от "Сохнута" и, вместе с другими потенциальными репатриантами, отправились в Кишинев.

Четыре дня мама с дочкой жили в гостинице, которую "Сохнут" снимает в Кишиневе для тех, кто хочет выехать в Израиль. Там Володины прошли предварительную консульскую проверку (напомним, речь идет о "быстрой" проверке, которая показывает так называемое "потенциальное" право на репатриацию), и самолетом "Сохнута" вылетели в Тель-Авив. Поскольку Володины прилетели с собакой, их поселили в гостинице в поселке Горен на севере Израиля.

Редакция NEWSru.co.il уже описывала ситуацию в поселке Горен, где первое время не было даже координатора от министерства алии и интеграции, и людям из Украины помогали только волонтеры.

Елена Володина общалась с консулом "Натива" дважды – в первый раз с консулом в Кармиэле, куда их организованно доставили из гостиницы. Когда она вернулась после беседы в гостиницу, представитель министерства алии и интеграции сказала ей, что ей нужно поехать в консулу еще раз. Однако выяснилось, что на следующий день в гостиницу приезжает другой консул, и Володина обратилась уже к нему. После беседы выяснилось, что, несмотря на предварительное разрешение, данное Володиным консулом в Молдове, в Израиле, как и во время проверки в 2017 году, от Елены требуются дополнительные документы.

По словам Елены, этих документов у нее на руках нет. Более того, как утверждает Володина, поскольку, в частности, речь идет о документах ее отца, в Украине ей эти документы не могут предоставить без решения суда.

Однако пока Володина не предоставила документы, они с 11-летней Кариной оказались в Израиле в статусе туристов. Как ранее сообщали нашей редакции в "Нативе", примерно 5% из тех, кто приезжает в Израиль и пытается изменить тут статус на статус репатрианта, получают отказ. Речь идет в том числе о тех, кто получил предварительное разрешение на репатриацию. В случае получения отказа человек из статуса "закай швут" (имеющий право на репатриацию) переходит в статус "туриста". Эти люди, которые являются по сути беженцами, не имеют права на работу и не имеют никаких льгот, положенных гражданам страны. Однако они могут получить помощь от министерства социального обеспечения.

Елена Володина об этой помощи ничего не знала. Родственников у Елены и Карины в Израиле нет. Когда Елена получила отказ от "Натива", координатор от министерства алии и интеграции в гостинице, по словам Елены, сообщила ей, что они с девочкой должны "немедленно покинуть гостиницу". На вопрос Володиной "куда же нам идти" координатор, как утверждает Елена, заявила, что это уже не находится в сфере ее компетенции.

Только после того, как Володина обратилась к волонтерам, а те – в СМИ, Елена узнала о существовании помощи от минсоцобеспечения. Социальные работники около двух недель искали Елене и Корине жилье и нашли им номер в гостинице в Иерусалиме. Женщине сообщили, что они с дочерью могут пока жить там месяц. При этом свою собаку Елена передала волонтеру.

"Если бы я знала, что я буду здесь на птичьих правах, без копейки денег, даже без проездного и возможности выйти из гостиницы, я бы осталась в Кишиневе", – говорит Елена.