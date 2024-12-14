Опровергнута информация о теракте возле поселения Эли, пострадавших нет

Первые сообщения о возможном автомобильном теракте возле поселения Эли в Самарии. На место происшествия вызваны медики "Маген Давид Адом".

Вскоре поступила информация, что версия об автомобильном теракте не подтвердилась. Речь идет о ДТП: водитель машины, араб, потерял контроль над транспортным средством. В результате инцидента никто не пострадал.