Опровергнута информация о теракте возле поселения Эли, пострадавших нет
время публикации: 14 декабря 2024 г., 20:40 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 20:46
Первые сообщения о возможном автомобильном теракте возле поселения Эли в Самарии. На место происшествия вызваны медики "Маген Давид Адом".
Вскоре поступила информация, что версия об автомобильном теракте не подтвердилась. Речь идет о ДТП: водитель машины, араб, потерял контроль над транспортным средством. В результате инцидента никто не пострадал.
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