Демонстрации семей похищенных проходят в Тель-Авиве, Иерусалиме и в других городах страны

Ставшая уже горькой традицией демонстрация семей похищенных террористами израильтян и поддерживающих их борьбу за немедленное заключение сделки с ХАМАСом и освобождение заложников граждан проходит в субботу вечером на улице Бегин в Тель-Авиве. 100 похищенных израильтян вот уже 435 дней находятся в плену у террористов в секторе Газы.

Параллельно с основной демонстрацией протеста в Тель-Авиве, подобные акции проходят в десятках мест по всей стране – в Реховоте, в Хайфе, в Беэр-Шеве, в Иерусалиме и в других городах страны. В Иерусалиме участники демонстрации попытались перекрыть улицу Газа и были удалены сотрудниками полиции.

Всего в акциях протеста по всей стране принимают участие тысячи человек.