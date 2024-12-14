Демонстрации семей похищенных проходят в Тель-Авиве, Иерусалиме и в других городах страны
время публикации: 14 декабря 2024 г., 20:26 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 20:32
Ставшая уже горькой традицией демонстрация семей похищенных террористами израильтян и поддерживающих их борьбу за немедленное заключение сделки с ХАМАСом и освобождение заложников граждан проходит в субботу вечером на улице Бегин в Тель-Авиве. 100 похищенных израильтян вот уже 435 дней находятся в плену у террористов в секторе Газы.
Параллельно с основной демонстрацией протеста в Тель-Авиве, подобные акции проходят в десятках мест по всей стране – в Реховоте, в Хайфе, в Беэр-Шеве, в Иерусалиме и в других городах страны. В Иерусалиме участники демонстрации попытались перекрыть улицу Газа и были удалены сотрудниками полиции.
Всего в акциях протеста по всей стране принимают участие тысячи человек.
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