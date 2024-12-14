Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 14 декабря, температура немного понизится. Переменная облачность. В утренние часы возможны дожди на побережье Средиземного моря и до Негева. К вечеру осадки прекратятся, усилится восточный ветер.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 12-20, в Хайфе – 13-17, в Эйлате – 15-22, в Беэр-Шеве – 11-18, в Мицпе-Рамоне – 10-15, на побережье Мертвого моря – 15-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-20, в Ариэле – 10-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-19, на Голанских высотах – 8-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 80-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье-вторник будет прохладно и солнечно.