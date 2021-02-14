Министры рассмотрят предложение минздрава об обязательной вакцинации для учителей, медработников и водителей

В воскресенье, 14 февраля, министерская комиссия по борьбе с коронавирусом вновь собралась, чтобы рассмотреть варианты смягчения действующих карантинных ограничений, а также предложение минздрава об обязательной вакцинации для учителей и других работников, по роду деятельности вынужденных взаимодействовать с людьми.

По данным СМИ, координатор по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш намерен на заседании кабинета министров требовать обязать вакцинироваться против коронавируса или проходить ежедневные проверки учителей, водителей общественного транспорта, а также всех сотрудников больниц и поликлиник.

В ходе заседания министры обсудят возобновление культурных мероприятий и открытие культурных учреждений, а также открытие торговых точек. При этом "Кахоль Лаван" во главе с Бени Ганцем намерен паралельно с открытием торговли настаивать на введении жестких карантинных ограничений на период праздника Пурим.

Ранее сообщалось, что открытие музеев и библиотек, а также возобновление культурных мероприятий может состояться уже 23 февраля. В ходе заседания будет также обсуждаться вариант открытия торговых центров уже на следующей неделе, однако на данном этапе только для тех, кто получил обе дозы вакцины или переболел коронавирусом.