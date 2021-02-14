С 14 февраля вступили в силу новые правила для въезжающих в Израиль, в соответствии с которыми лица, получившие прививку от коронавируса или переболевшие, перед посадкой в самолет должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Кроме того, после приземления в аэропорту Израиля теперь необходимо делать еще один тест на COVID-19. Если у пассажира при этом есть "зеленый паспорт" (свидетельство о полной вакцинации более недели назад), но на данном этапе эта категория путешественников будет освобождена от принудительного карантина.

Согласно новым правилам, лицам, находившимся в контакте с больным коронавирусом, разрешена посадка на рейс только после 10-дневного карантина и двух отрицательных тестов на COVID-19.

Новые правила были утверждены вечером 9 февраля министерским кабинетом по борьбе с коронавирусом. Через четыре дня после утверждения они вступили в силу.

В воскресенье, 14 февраля, "коронавирусный кабинет" собирается вновь для обсуждения продления действующих карантинных ограничений, смягчения или ужесточения их.

Напомним, что 5 февраля кабинет министров одобрил прекращение регулярного авиасообщения до 20 февраля.