Иерусалим:
11 - 18°
Тель-Авив:
11 - 19°
Эйлат:
14 - 27°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле14 февраля 2021 г., 08:56

Вступили в силу новые правила для въезжающих в Израиль

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Вступили в силу новые правила для въезжающих в Израиль

С 14 февраля вступили в силу новые правила для въезжающих в Израиль, в соответствии с которыми лица, получившие прививку от коронавируса или переболевшие, перед посадкой в самолет должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Кроме того, после приземления в аэропорту Израиля теперь необходимо делать еще один тест на COVID-19. Если у пассажира при этом есть "зеленый паспорт" (свидетельство о полной вакцинации более недели назад), но на данном этапе эта категория путешественников будет освобождена от принудительного карантина.

Согласно новым правилам, лицам, находившимся в контакте с больным коронавирусом, разрешена посадка на рейс только после 10-дневного карантина и двух отрицательных тестов на COVID-19.


Новые правила были утверждены вечером 9 февраля министерским кабинетом по борьбе с коронавирусом. Через четыре дня после утверждения они вступили в силу.

В воскресенье, 14 февраля, "коронавирусный кабинет" собирается вновь для обсуждения продления действующих карантинных ограничений, смягчения или ужесточения их.

Напомним, что 5 февраля кабинет министров одобрил прекращение регулярного авиасообщения до 20 февраля.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:09 На 77-й трассе перевернулся автомобиль, тяжело травмирован мужчина
08:56 Вступили в силу новые правила для въезжающих в Израиль
08:08 Объявлен отбор кандидатов в Юниорскую сборную по точным наукам
06:47 На этой неделе в горных районах Израиля ожидается "снежная буря"
06:03 Прогноз погоды на 14 февраля: повышение температуры, понижение влажности
23:41 В Кирьят-Оно женщина угрожала демонстрантам игрушечным пистолетом
22:36 Израиль и Кипр ведут переговоры о свободном туризме для привившихся от коронавируса
21:40 С 14 февраля будет закрыт туристический комплекс на горе Хермон
20:21 Житель Восточного Иерусалима получил тяжелое ножевое ранение
18:23 Пожар в Бейт-Шеане; восемь пострадавших, один из них в тяжелом состоянии
...