На этой неделе в горных районах Израиля ожидается "снежная буря"

В среду, 17 февраля, на фоне понижения температуры в горных районах Израиля ожидается снегопад. По предварительному прогнозу синоптиков, снег выпадет не только на вершине горы Хермон, но также в других районах Голанских высот и Верхней Галилеи. Кроме того, с вечера среды до утра четверга высока вероятность снегопада в Иерусалиме и других горных районах центра страны.

Метеорологи предупреждают, что в среду также ожидаются дожди, временами с градом, сопровождаемые сильным ветром.

Синоптик Шарон Векслер в эфире радиостанции "Кан Бет" сказала, что, по всей видимости, снежный покров в Иерусалиме образуется ненадолго, уже 18 февраля снег растает.

Мэрия Иерусалима пока не объявляла о подготовке к снегопаду.

Отметим, что нынешняя зима в Израиле менее снежная, чем предыдущие в последнее десятилетие. На горе Хермон в этом зимнем сезоне так и не образовался снежный покров, достаточный для катания. Впрочем, не исключено, что в последние недели зимнего сезона такой снежный покров на склонах Хермона образуется.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.