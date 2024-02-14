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    В Израиле

    Слепок имперского Рима: новые открытия в лагере "Железного" легиона в Меггидо

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    Слепок имперского Рима: новые открытия в лагере
    Управление древностей Израиля/אמיל אלגם     Слепок имперского Рима: новые открытия в лагере
    Управление древностей Израиля/אמיל אלגם     Слепок имперского Рима: новые открытия в лагере
    Управление древностей Израиля/אמיל אלגם     ВСЕ ФОТО

    В ходе раскопок, которые проводятся Управлением древности при финансировании компании "Нетивей Исраэль" у подножия холма Меггидо на месте, где 1800 лет назад располагался постоянный лагерь Шестого римского "железного" легиона, обнаружены монументальные фрагменты Via Pretoria – главной улицы лагеря. Найдены располагавшаяся в центре лагеря площадь, мощеная крупными камнями, и подиум в виде греческой буквы сигма, примыкавший к монументальному общественному зданию. Археологи отмечают: это самый крупный римский лагерь, обнаруженный когда-либо в Израиле.

    "Лагерь был постоянной базой 5000 римских солдат на протяжении 180 лет – где-то с 117 до 300 года. Он располагался прямоугольником 550 на 350 метров. В центре располагалось командование. Пересечение служило и точкой отсчета – отсюда мерили протяженность дорог, ведущих в главные города на севере Израиля. Она отмечалась милевыми камнями. Руины невысокие, поскольку уже в византийскую эпоху камни кладки использовали как строительный материал", – говорит руководитель раскопок Йотам Теппер.

    Находка не стала случайной. В течение шести сезонов он совместно с доктором Мэтью Адамсом, проводил здесь исследования в рамках проводимого иерусалимским институтом Олбрайта проекта изучения Изреэльской долины. Предыдущие раскопки лагеря велись к юго-западу от шоссе №66, нынешние – к северо-востоку от него. Предварительно местность была исследована с помощью георадара.

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    "Это очень важная находка. В Израиле и ранее обнаруживались римские лагеря, однако они были либо осадными, либо предназначенными для размещения вспомогательных отрядов. Здесь речь идет о долгосрочной стоянке целого легиона. Из исторических источников мы знаем, что в Иерусалиме была постоянная стоянка Десятого легиона Fretensi, однако его лагерь нам найти пока не удалось", – отмечает ученый.

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    В ходе раскопок обнаружены фрагменты оружия, древние монеты, черепки керамики и стекла, однако наибольший интерес представляет собой черепица, которой здесь сохранилось значительное количество. "На многих ее фрагментах сохранилось клеймо легиона. Ее использовали не только для крыш, но и для отделки полов и стен. Подобные методы строительства характерны для римской армии. Это такой слепок имперского Рима", – говорят ученые.

    Как рассказывает сотрудник "Нетивей Исраэль" Дима Прицкер, реконструкция шоссе №66 – важный проект, призванный разгрузить движение от перекрестка Тишби до перекрестка Меггидо, где возведут развилку на пересечении с шоссе №65. Сметная стоимость работ составляет около 1,5 миллиардов шекелей.

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