В Хадере задержали владельца борделя, жителя Бака аль-Гарбии

Полиция задержала владельца борделя, организованного в одном из жилых домов в Хадере, на улице А-Наси. Им оказался 38-летний житель арабского города Бака аль-Гарбия.

О задержании кого-либо из работниц борделя не сообщается. Неизвестно, были задержаны и оштрафованы клиенты этого нелегального заведения.

Напомним, с 1 января 2021 года в Израиле вступил в силу закон, запрещающий покупать услуги секс-индустрии (закон был принят в 2018 году). Согласно этому закону, приобретение секс-услуг и пребывание в месте, где предоставляются такие услуги, считаются уголовным преступлением. Размер штрафа за приобретение секс-услуг составляет 2000 шекелей за первое нарушение и 4000 шекелей за повторное нарушение. В отдельных случаях прокуратура может предъявить обвинения в уголовном преступлении, и тогда максимальный размер штрафа составит до 75300 шекелей. Кроме того, полицейские могут выписывать штраф всем присутствующим на месте преступления, не занимаясь выяснением обстоятельств их присутствия в месте, предназначенном для покупки секс-услуг.