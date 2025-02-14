МККК выразил обеспокоенность состоянием заложников в Газе и заговорил о необходимости доступа к ним

Международный комитет Красного креста опубликовал сообщение, в котором выразил обеспокоенность состоянием похищенных израильтян, остающихся в руках ХАМАСа, и подчеркнул необходимость скорейшего обеспечения доступа сотрудников МККК к ним.

"Последние операции по обмену подчеркивают срочную необходимость доступа МККК к заложникам. Мы остаемся крайне обеспокоены состоянием заложников", - говорится в заявлении, выделенном красным цветом.

Также в публикации выделен красным призыв проводить операцию по освобождению заложников "уважительным и безопасным образом".

Напомним, что сегодня террористы ХАМАСа должны опубликовать имена заложников, которые должны быть освобождены завтра в рамках очередного этапа сделки.