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Израиль

МККК выразил обеспокоенность состоянием заложников в Газе и заговорил о необходимости доступа к ним

время публикации: 14 февраля 2025 г., 10:56 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 10:56
МККК выразил обеспокоенность состоянием заложников в Газе и заговорил о необходимости доступа к ним
ICRC

Международный комитет Красного креста опубликовал сообщение, в котором выразил обеспокоенность состоянием похищенных израильтян, остающихся в руках ХАМАСа, и подчеркнул необходимость скорейшего обеспечения доступа сотрудников МККК к ним.

"Последние операции по обмену подчеркивают срочную необходимость доступа МККК к заложникам. Мы остаемся крайне обеспокоены состоянием заложников", - говорится в заявлении, выделенном красным цветом.

Также в публикации выделен красным призыв проводить операцию по освобождению заложников "уважительным и безопасным образом".

Напомним, что сегодня террористы ХАМАСа должны опубликовать имена заложников, которые должны быть освобождены завтра в рамках очередного этапа сделки.

Израиль
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