ДТП на 6-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 14 февраля 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 09:23
Утром 14 февраля на 6-й трассе недалеко от развязки Кирьят-Гат при движении на север столкнулись автомобиль и мотоцикл.
В результате аварии тяжелые травмы получил мотоциклист, мужчина 49 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". 19-летний водитель автомобиль был травмирован легко.
Пострадавшие направлены в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.