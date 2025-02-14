ДТП на 6-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист

Утром 14 февраля на 6-й трассе недалеко от развязки Кирьят-Гат при движении на север столкнулись автомобиль и мотоцикл.

В результате аварии тяжелые травмы получил мотоциклист, мужчина 49 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". 19-летний водитель автомобиль был травмирован легко.

Пострадавшие направлены в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.