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Израиль

ДТП на 6-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
Мада
время публикации: 14 февраля 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 09:23
ДТП на 6-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

Утром 14 февраля на 6-й трассе недалеко от развязки Кирьят-Гат при движении на север столкнулись автомобиль и мотоцикл.

В результате аварии тяжелые травмы получил мотоциклист, мужчина 49 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". 19-летний водитель автомобиль был травмирован легко.

Пострадавшие направлены в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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