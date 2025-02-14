Ночью было совершено нападение на израильтянина в Исауийе

Израильтянин, заехавший по ошибке ночью в арабскую деревню Исауийя, расположенную на севере Иерусалима около еврейского квартала Писгат-Зеэв, подвергся нападению.

Местные экстремисты забросали его автомобиль камнями.

Водитель, в машину которого летели камни и бетонные блоки, связался с полицией по телефону и умолял, чтобы как можно скорее прислали группу для его спасения. Он кричал, что его сейчас могут убить, и он не знает, как ему выбраться.

Видео, снятое во время этого нападения, широко разошлось в социальных сетях. Причем его опубликовали как израильские, так и арабские СМИ.

Судя по имеющимся данным, машине израильтянина был причинен значительный ущерб, но сам он физически не пострадал.

Следует отметить, что Исауийя находится на территории Израиля, в муниципальной зоне Иерусалима. Однако для наведения порядка в эту деревню, как и в лагерь Шуафат, а также в некоторые другие районы столицы Израиля, обычно посылают пограничную полицию.