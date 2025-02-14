Семья, укравшая деньги из забытой сумки на озере Хула, попала на камеры для птиц

Житель юга Израиля, приехавший в минувшие выходные погулять с женой на озере Хула на севере страны, забыл на одной из скамеек заповедника сумку с 6000 шекелей наличными и магазинами с патронами для пистолета.

Когда он вернулся за сумкой, магазины были на месте, однако наличность из сумки исчезла.

Как сообщает портал Walla, владелец сумки обратился к сотрудникам заповедника, которые с помощью камер, предназначенных для наблюдения за птицами, сумели отследить семью, которая сначала забрала сумку со скамейки, а затем вернула ее.

После того, как видеозаписи были переданы в полицию, сотрудники полиции разыскали семью, забравшую деньги, и они были возвращены законному владельцу.