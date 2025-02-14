Семья, укравшая деньги из забытой сумки на озере Хула, попала на камеры для птиц
время публикации: 14 февраля 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 09:57
Житель юга Израиля, приехавший в минувшие выходные погулять с женой на озере Хула на севере страны, забыл на одной из скамеек заповедника сумку с 6000 шекелей наличными и магазинами с патронами для пистолета.
Когда он вернулся за сумкой, магазины были на месте, однако наличность из сумки исчезла.
Как сообщает портал Walla, владелец сумки обратился к сотрудникам заповедника, которые с помощью камер, предназначенных для наблюдения за птицами, сумели отследить семью, которая сначала забрала сумку со скамейки, а затем вернула ее.
После того, как видеозаписи были переданы в полицию, сотрудники полиции разыскали семью, забравшую деньги, и они были возвращены законному владельцу.