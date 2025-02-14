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Израиль

Кац решил назначить Тамира Ядаи на должность замначальника генштаба ЦАХАЛа

время публикации: 14 февраля 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 09:27
Тамир Ядаи
Yonatan Sindel/Flash90

Министр обороны Израиля Исраэль Кац принял решение назначить генерал-майора Тамира Ядаи на должность заместителя начальника генштаба ЦАХАЛа.

Назначение согласовано с Эялем Замиром, который вскоре вступит в должность начальника генштаба ЦАХАЛа.

Тамир Ядаи сменит на посту замначальника генштаба ЦАХАЛа генерал-майора Амира Барама.

Ранее Тамир Ядаи был командующим сухопутными войсками ЦАХАЛа, командующим Центральным округом, возглавлял Управление тылом, командовал дивизией "Иудея и Самария", командовал бригадой "Голани".

Израиль
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