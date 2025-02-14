Кац решил назначить Тамира Ядаи на должность замначальника генштаба ЦАХАЛа
время публикации: 14 февраля 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 09:27
Министр обороны Израиля Исраэль Кац принял решение назначить генерал-майора Тамира Ядаи на должность заместителя начальника генштаба ЦАХАЛа.
Назначение согласовано с Эялем Замиром, который вскоре вступит в должность начальника генштаба ЦАХАЛа.
Тамир Ядаи сменит на посту замначальника генштаба ЦАХАЛа генерал-майора Амира Барама.
Ранее Тамир Ядаи был командующим сухопутными войсками ЦАХАЛа, командующим Центральным округом, возглавлял Управление тылом, командовал дивизией "Иудея и Самария", командовал бригадой "Голани".