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Израиль

Один из лидеров ХАМАСа: переговоры о втором этапе сделки с 17 февраля

Заложники
ХАМАС
время публикации: 14 февраля 2025 г., 06:38 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 06:44
Усама Хамдан
AP Photo/Malak Harb

Член политбюро террористической организации ХАМАС Усама Хамдан заявил, что заложники будут освобождены, как согласовывалось ранее. При этом он сказал, что это стало возможным благодаря "давлению со стороны посредников" – то есть Катара и Египта, а не США.

Хамдан также заявил, что ХАМАС готов к началу переговоров по второму этапу сделки с Израилем с понедельника, 17 февраля.

Израиль
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