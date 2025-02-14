Один из лидеров ХАМАСа: переговоры о втором этапе сделки с 17 февраля

Член политбюро террористической организации ХАМАС Усама Хамдан заявил, что заложники будут освобождены, как согласовывалось ранее. При этом он сказал, что это стало возможным благодаря "давлению со стороны посредников" – то есть Катара и Египта, а не США.

Хамдан также заявил, что ХАМАС готов к началу переговоров по второму этапу сделки с Израилем с понедельника, 17 февраля.