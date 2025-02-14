x
14 февраля 2025
|
последняя новость: 17:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 февраля 2025
|
14 февраля 2025
|
последняя новость: 17:40
14 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Отец школьницы ударил ножницами в лицо подростка из ее школы

Тель-Авив
Школьное образование
время публикации: 14 февраля 2025 г., 17:17 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 17:26
Отец школьницы ударил ножницами в лицо подростка из ее школы
David Cohen Flash90

Серьезный инцидент произошел в четверг, 13 февраля, в одной из школ в центре Тель-Авива. Отец одной из учениц приехал за ней в школу. Возле школы он вступил в словесную перепалку с несколькими учащимися, а затем вытащил ножницы из носка и ударил ножницами в лицо одного из подростков.

После нападения подозреваемый скрылся с места происшествия на мотоцикле, который, как потом выяснилось, числился в угоне. Сотрудники полиции и охранники школы задержали его после погони. После допроса мужчина был помещен под стражу, и в пятницу утром его доставили в мировой суд Тель-Авива.

В суде представитель полиции сообщил, что педагог дочери подозреваемого подтвердил, что его попросили приехать и забрать девочку, но мотив нападения на подростка следствию еще предстоит выяснить. Адвокат подозреваемого, предоставленный ему общественной защитой, попросил освободить его под домашний арест, аргументируя свою просьбу отсутствием уголовного прошлого у его клиента.

Судья продлил срок его содержания под стражей на пять дней, отметив, что существует обоснованное подозрение в совершении более чем одного преступления и добавив, что необходимо установить причину нападения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 декабря 2018

Предъявлены обвинения подозреваемому в убийстве 13-летней Сильваны Цагаи
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 ноября 2018

Продлен арест самого богатого эритрейца в Тель-Авиве, подозреваемого в убийстве девочки
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 ноября 2018

Убийство девочки в южном Тель-Авиве. Подробности
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 21 июня 2013

Отец второклассника напал на учителя, чтобы отомстить за "издевательства" над сыном