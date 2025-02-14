Отец школьницы ударил ножницами в лицо подростка из ее школы

Серьезный инцидент произошел в четверг, 13 февраля, в одной из школ в центре Тель-Авива. Отец одной из учениц приехал за ней в школу. Возле школы он вступил в словесную перепалку с несколькими учащимися, а затем вытащил ножницы из носка и ударил ножницами в лицо одного из подростков.

После нападения подозреваемый скрылся с места происшествия на мотоцикле, который, как потом выяснилось, числился в угоне. Сотрудники полиции и охранники школы задержали его после погони. После допроса мужчина был помещен под стражу, и в пятницу утром его доставили в мировой суд Тель-Авива.

В суде представитель полиции сообщил, что педагог дочери подозреваемого подтвердил, что его попросили приехать и забрать девочку, но мотив нападения на подростка следствию еще предстоит выяснить. Адвокат подозреваемого, предоставленный ему общественной защитой, попросил освободить его под домашний арест, аргументируя свою просьбу отсутствием уголовного прошлого у его клиента.

Судья продлил срок его содержания под стражей на пять дней, отметив, что существует обоснованное подозрение в совершении более чем одного преступления и добавив, что необходимо установить причину нападения.