В Ашдоде упал мотоциклист, он госпитализирован в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о мотоциклисте, который не справился с управлением и упал на скорости на улице Ариэль Шарон в Ашдоде.

В результате инцидента мотоциклист, мужчина в возрасте около 25 лет, получил черепно-мозговую травму и травмы конечностей.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего отправили его в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.