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Израиль

В Ашдоде упал мотоциклист, он госпитализирован в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 14 февраля 2025 г., 16:46 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 17:27
В Ашдоде упал мотоциклист, он госпитализирован в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о мотоциклисте, который не справился с управлением и упал на скорости на улице Ариэль Шарон в Ашдоде.

В результате инцидента мотоциклист, мужчина в возрасте около 25 лет, получил черепно-мозговую травму и травмы конечностей.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего отправили его в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

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