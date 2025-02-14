В Ашдоде упал мотоциклист, он госпитализирован в тяжелом состоянии
время публикации: 14 февраля 2025 г., 16:46 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 17:27
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о мотоциклисте, который не справился с управлением и упал на скорости на улице Ариэль Шарон в Ашдоде.
В результате инцидента мотоциклист, мужчина в возрасте около 25 лет, получил черепно-мозговую травму и травмы конечностей.
Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего отправили его в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.
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