Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 14 февраля, температура немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 5-12 градусов, в Тель-Авиве – 8-16, в Хайфе – 10-15, в Эйлате – 10-21, в Беэр-Шеве – 6-16, в Мицпе-Рамоне – 7-15, на побережье Мертвого моря – 11-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-17, в Ариэле – 6-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-15, на Голанских высотах – 5-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 50-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В субботу – малооблачно, повышение температуры. В воскресенье-понедельник – переменная облачность, среднесезонная температура.