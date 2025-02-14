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Израиль

13-й телеканал: Трамп ожидает, что ХАМАС освободит всех американских заложников "из уважения к нему"

США
Заложники
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 14 февраля 2025 г., 00:25 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 00:29
13-й телеканал: Трамп ожидает, что ХАМАС освободит всех американских заложников "из уважения к нему"
Chaim Goldberg/Flash90

Находящаяся в США корреспондент телеканала "Решет-13" Нерия Краус передала, что Дональд Трамп ожидает от ХАМАС освобождения шестерых заложников с американским гражданством в качестве жеста доброй воли. При этом она ссылается на источник в ближайшем окружении Трампа.

Источник отметил: после того, как Россия на этой неделе освободила из тюрьмы американского гражданина в "знак уважения" к Трампу, президент и его администрация надеются увидеть аналогичный жест от ХАМАСа.

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