13-й телеканал: Трамп ожидает, что ХАМАС освободит всех американских заложников "из уважения к нему"
время публикации: 14 февраля 2025 г., 00:25 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 00:29
Находящаяся в США корреспондент телеканала "Решет-13" Нерия Краус передала, что Дональд Трамп ожидает от ХАМАС освобождения шестерых заложников с американским гражданством в качестве жеста доброй воли. При этом она ссылается на источник в ближайшем окружении Трампа.
Источник отметил: после того, как Россия на этой неделе освободила из тюрьмы американского гражданина в "знак уважения" к Трампу, президент и его администрация надеются увидеть аналогичный жест от ХАМАСа.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 февраля 2025