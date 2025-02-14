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Израиль

Около Тамры задержаны подозреваемые, на теле одного из них замечен "подозрительный предмет"

Полиция
время публикации: 14 февраля 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 11:37
Около Тамры задержаны подозреваемые, на теле одного из них замечен "подозрительный предмет"
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала нескольких подозреваемых, стоявших около автомобилей недалеко от въезда в Тамру, в Нижней Галилее. На теле одного из подозреваемых был замечен "подозрительный предмет". Возможно, речь идет о взрывном устройстве.

Этот человек отказался назвать свое имя и не сотрудничал с полицейскими.

Место происшествия оцеплено.

Информация уточняется.

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