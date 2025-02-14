Около Тамры задержаны подозреваемые, на теле одного из них замечен "подозрительный предмет"
время публикации: 14 февраля 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 11:37
Полиция задержала нескольких подозреваемых, стоявших около автомобилей недалеко от въезда в Тамру, в Нижней Галилее. На теле одного из подозреваемых был замечен "подозрительный предмет". Возможно, речь идет о взрывном устройстве.
Этот человек отказался назвать свое имя и не сотрудничал с полицейскими.
Место происшествия оцеплено.
Информация уточняется.