Около Тамры задержаны подозреваемые, на теле одного из них замечен "подозрительный предмет"

Полиция задержала нескольких подозреваемых, стоявших около автомобилей недалеко от въезда в Тамру, в Нижней Галилее. На теле одного из подозреваемых был замечен "подозрительный предмет". Возможно, речь идет о взрывном устройстве.

Этот человек отказался назвать свое имя и не сотрудничал с полицейскими.

Место происшествия оцеплено.

Информация уточняется.