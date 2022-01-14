Около 30 тысяч мусульман приняли участие в молитве на Храмовой горе в Иерусалиме

В пятницу, 14 января, около 30 тысяч мусульман приняли участие в коллективной молитве, которая проходила около мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе Старого города Иерусалима.

Как передает агентство Wafa, израильскими властями были введены строгие ограничения, поэтому не все желающие в этот день смогли добраться из Палестинской автономии до Иерусалима.

Не были благоприятными и погодные условия: с утра с Иерусалиме шел дождь, температура не выше 9 градусов тепла.

О каких-либо инцидентах на Храмовой горе сегодня не сообщалось.