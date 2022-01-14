Глава совета национальной безопасности Израиля Хульта и министр строительства Элькин заразились коронавирусом

В пятницу, 14 января, канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что у главы совета национальной безопасности Эяля Хульты был выявлен коронавирус. После этого премьер-министр Нафтали Беннет и сотрудники его офиса были вынуждены сделать тест на антиген, результат был отрицательным.

Стало известно, что заразился коронавирусом и министр строительства Зеэв Элькин.