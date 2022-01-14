Прогноз погоды на 14 января: холодно, дожди, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 14 января, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Дожди, временами с грозами, на севере и в центре (до Негева). Есть риск затоплений в низинах и наводнений в руслах ручьев. Снегопад на Хермоне. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 6-9 градусов, в Тель-Авиве – 12-16, в Хайфе – 10-14, в Эйлате – 13-19, в Беэр-Шеве – 9-12, в Мицпе-Рамоне – 7-9, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-14, в Ариэле – 7-10, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-16, на Голанских высотах – 9-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 180-350 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 20 км/ч).

В субботу-воскресенье – холодно, дожди. В понедельник – холодно, малооблачно.