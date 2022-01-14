"Едиот Ахронот": полиция выплатит семье Соломона Таки 1,8 млн шекелей без признания вины

Полиция Израиля и адвокаты семьи Соломона Таки, погибшего в результате попадания срикошетившей пули, выпущенной полицейским, достигли внесудебного соглашения по гражданскому иску, сообщает газета "Едиот Ахронот".

В рамках иска семья Таки требовала 2,5 миллиона шекелей компенсации. По соглашению она получит 1,8 миллиона шекелей без признания полицией ответственности за смерть молодого человека.

Следует отметить, что уголовный процесс, в рамках которого стрелявший полицейский обвиняется в причинении смерти по халатности, продолжается вне связи с гражданским процессом.

Соломон Така погиб 30 июня 2019 года. СМИ сообщали, что полицейский, не находившийся при исполнении служебных обязанностей, пытался предотвратить конфликтую ситуацию и выстрелил. По версии полицейского, он стрелял в землю, но пуля срикошетила от камня и попала в Таку. Эта версия, как сообщалось ранее, была подтверждена баллистической экспертизой. Однако родственники Соломона отказываются верить, что полицейский стрелял в землю.