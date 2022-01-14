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NEWSru.co.il :: В Израиле14 января 2022 г., 07:03

Автобусное сообщение сократится из-за массового ухода водителей на карантин

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Автобусное сообщение сократится из-за массового ухода водителей на карантин

Министерство транспорта разрешило автобусным компаниям сократить объем предоставляемых услуг в связи с массовым уходом водителей на карантин.

Согласно распоряжению министерства, упор будет сделан на сокращение частоты выхода автобусов на маршрут, а не на отмену маршрутов.

При этом автобусным компаниям велено привлекать, по мере возможности, водителей частных транспортных компаний.

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