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    В Израиле

    В результате обстрела поселка Юваль из Ливана погибли сын и мать – Барак Аялон и Мира Аялон

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    В результате обстрела поселка Юваль из Ливана погибли сын и мать Барак Аялон и Мира Аялон

    Разрешено к публикации, что в результате попадания противотанковой ракеты, выпущенной с ливанской территории, в здание на территории поселка Юваль погибли сын и мать – Барак Аялон (около 40 лет) и Мира Аялон (76).

    Судя по опубликованным данным, Барак Аялон погиб на месте, его мать Мира, получившая тяжелые ранения и травмы, была доставлена на вертолете в больницу "Зив" в Цфате, где врачи были вынуждены констатировать ее смерть.

    Еще одному человеку в возрасте 74 лет потребовалась медицинская помощь для выведения из тяжелого нервного шока.

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    В ответ на обстрелы со стороны ВВС Израиля атаковали объекты ливанской террористической организации "Хизбалла". Удар был нанесен по командному центру "Хизбаллы" и еще одной цели на юге Ливана.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 14 января в бою с террористами, проникшими на израильскую территорию из Ливана в районе горы Дов, были ранены пять военнослужащих. ЦАХАЛ подтвердил, что четверо бойцов и офицер (заместитель командира роты) получили ранения от легких до средней тяжести. Ответным огнем четверо террористов были уничтожены.

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