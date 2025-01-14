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Израиль

В Иерусалиме состоялся марш протеста против закона о призыве

Призыв ультраортодоксов
Исраэль Кац
время публикации: 14 января 2025 г., 10:42 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 10:42
В Иерусалиме состоялся марш протеста против закона о призыве
Yonatan Sindel/Flash90

Десятки человек приняли участие в марше протеста против закона о призыве, принципы которого представит министр обороны Исраэль Кац. Протестующие прошли от горы Герцля в Иерусалиме до Кнессета.

В марше принимала участие Лали Дери, мать военнослужащего Саадии Дери, погибшего на границе с Газой, а также родственники военнослужащих и общественные активисты.

14 января министр обороны Исраэль Кац представит на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне основные принципы будущего закона о призыве. Ожидается, что предложения Каца вызовут резкую критику.

Израиль
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