ШНБ: иранцы пытались заманить израильского бизнесмена в Дубай

Штаб национальной безопасности Израиля (ШНБ) предупреждает о планах Ирана причинить вред или похитить израильских граждан за границей.

В сообщении сказано, что недавно иранские спецслужбы пытались организовать операцию по заманиванию израильского бизнесмена в Объединенные Арабские Эмираты "с целью причинения ему вреда".

Контакт с израильским бизнесменом был установлен через приложение Telegram. Выдавая себя за представителей саудовского СМИ "Аль-Арабия Фарси", иранские агенты предложили предпринимателю встретиться в Дубае. При этом они отправили ему через Telegram "вредоносные ссылки и файлы", чтобы получить доступ к его мобильному телефону, сообщает ШНБ.

Однако бизнесмен не поддался на провокацию и сообщил о поступившем предложении представителям израильской разведки.

ШНБ еще раз предупреждает, что не следует вступать в диалог с неизвестными лицами в социальных сетях и чатах. Категорически не рекомендуется переходить по каким-либо ссылкам, которые присылают незнакомые лица или знакомые, чье поведение кажется необычным, не характерным для них, и если пересылка линков и файлов заранее не согласована.