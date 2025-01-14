Внимание, розыск: пропал 32-летний Султан Махаджнэ из Тель-Авива

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 32-летний Султан Махаджнэ. Он проживает на улице Леванон, 81 в Тель-Авиве, неженат и бездетен.

7 января он вышел из дома, и с тех пор от него не было вестей. Приметы пропавшего: рост примерно 177 сантиметров, среднего телосложения, светлокожий, был одет в черную майку и спортивные черные брюки, или же в синие брюки с белым кантом по бокам. Носит бороду.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.