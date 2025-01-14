Зять Хани Блайвайс обратился в МАХАШ: следователи выдали себя за дорожную полицию

Зять бывшей руководительницы канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу, ныне покойной Хани Блайвайс, обратился в отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими, с жалобой на действия сотрудников отдела по борьбе с мошенничеством ЛАХАВ-433: по его словам, следователи выдали себя за сотрудников дорожной полиции, пытаясь добыть информацию о преследовании государственной свидетельницы Адас Кляйн.

Как сообщает во вторник, 14 января, Walla, зять Хани Блайвайс Таль Маджинель утверждает, что сотрудники ЛАХАВ-433 связались с ним, представившись полицейскими из дорожной полиции Бейт-Дагана.

Они заявили, что его машина нарушила правила дорожного движения на территории Йехуда и попросили прибыть в полицейский участок. Однако Маджинель отказался, заявив, что вообще не был в этом городе. Тем не менее он согласился, чтобы полицейские прибыли к нему домой для проверки автомобиля. Приехав, они представились сотрудниками ЛАХАВ-433 и пытались надавить на него, чтобы добиться сотрудничества, и пытались выяснить источники финансирования его семьи.

Представляющий Таля Маджинеля адвокат Ярон Форер потребовал от полиции начать расследования противоправных действий сотрудников МАХАШ.

Напомним, расследование было начато после программы "Увда" Иланы Даян, в которой рассказывалось о том, что жена премьера Сара Нетаниягу якобы использовала сеть активистов "Ликуда" для оказания давления на противников своего мужа, в том числе организуя травлю в отношении обвинительницы по делам Нетаниягу Лиат Бен-Ари, Адас Кляйн, ключевой свидетельницы по "делу о подарках", Авихая Мандельблита, занимавшего в тот период пост генпрокурора.

Авторы расследования утверждают, что именно через Блайвайс Сара Нетаниягу передавала свои распоряжения, называла имена тех, кто должны стать очередной целью травли. Хани Блайвайс, работавшая в канцелярии Нетаниягу 30 лет, умерла от рака в марте 2023 года. Авторы программы утверждают, что Яир Нетаниягу, сын премьер-министра, посетил родных Блайвайс после ее смерти, чтобы не допустить попадания ее мобильного телефона со всей перепиской в чужие руки.

По распоряжению юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары полиция начала расследование против Сары Нетаниягу. В конце минувшей недели полиция обратилась в суд с просьбой разрешить взлом мобильных телефонов, изъятых у близких Хани Блайвайс. Всего полиции удалось изъять около десяти мобильных телефонов, однако телефона Хани Блайвайс среди них не было: без аппаратов остались все ее родственники.