Внимание, розыск: пропал 86-летний Рафи Шалев из Холона

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 86-летнего Рафи Шалева, жителя Холона. Вечером 14 января он вышел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: рост 1.85 м. Был одет в красный свитер, синие брюки, черные ботинки, на голове – серая кепка.

Тех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят позвонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100.