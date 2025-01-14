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Израиль

Внимание, розыск: пропал 86-летний Рафи Шалев из Холона

Розыск
время публикации: 14 января 2025 г., 21:31 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 21:31
Внимание, розыск: пропал 86-летний Рафи Шалев из Холона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 86-летнего Рафи Шалева, жителя Холона. Вечером 14 января он вышел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: рост 1.85 м. Был одет в красный свитер, синие брюки, черные ботинки, на голове – серая кепка.

Тех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят позвонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100.

Израиль
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