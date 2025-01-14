Гидеон Саар призвал Италию снять оружейное эмбарго против Израиля

Министр иностранных дел Гидеон Саар провел встречи с председателем Палаты депутатов Италии Лоренцо Фонтана и председателем комитета по иностранным делам и безопасности итальянского Сената Стефанией Кракси, а также с членами парламента, входящими в Ассоциацию межпарламентской дружбы Италия-Израиль.

Во время встреч министр Саар рассказал о ходе переговоров по сделке об освобождении заложников, а также о последних событиях на Ближнем Востоке.

Что касается нового правительства в Сирии, Саар подчеркнул, что его следует оценивать по делам, а не по заявлениям. На данный момент в правительстве, армии и структурах безопасности Сирии отсутствует представительство меньшинств, а ключевые позиции занимают исключительно исламистские силы. Однако Саар позитивно отметил заявления сирийского руководства о намерении избегать конфликта с Израилем.

По поводу Ливана министр Саар дал понять, что Израиль продолжит строго соблюдать условия соглашения о прекращении огня и будет реагировать на любые его нарушения.

Также в ходе встреч Саар поднял вопрос о необходимости снятия итальянского оружейного эмбарго в отношении Израиля. Министр Саар подчеркнул, что Израиль ведет борьбу с терроризмом и радикальным исламизмом, который является общим врагом Израиля, Италии и всего Запада.

Саар отметил, что Израиль и Италия являются союзниками, разделяющими общие ценности и интересы, и подчеркнул важность укрепления сотрудничества между двумя странами.