Королева лемуров: к шести самцам-лемурам в "Сафари" присоединилась очаровательная Мор

В вольере лемуров в рамат-ганском "Сафари" царит оживление – к шести самцам, проживавшим в зоопарке дружной мужской компанией последние несколько лет, присоединилась самочка по имени Мор. Мор родилась 11 лет назад в Библейском зоопарке в Иерусалиме, в 2020 году она переехала в "Хай Кейф" в Ришон ле-Ционе, и вот наконец поселилась в "Сафари".

До сих пор в вольере лемуров жили пять кошачьих лемуров и один черно-белый лемур вари, все они самцы. Поэтому прибытие Мор сопровождается огромным волнением, рассказывают в пресс-службе зоопарка "Сафари". В "Хай Кейф" в Ришон ле-Ционе Мор жила в компании других самок, и ей приходилось несладко, ее обижали и бойкотировали.

Общество кошачьих лемуров матриархально, самки в нем доминируют, и даже самый доминантный самец в стае по статусу находится ниже, чем самая низкостатусная самка. Поэтому Мор автоматически стала королевой лемуров в "Сафари". Лемуры – приматы, живущие только на острове Мадагаскар у восточного побережья Африки, и кошачьи лемуры – самый известный вид из нескольких десятков видов этих животных. Кошачьи лемуры известны многим по мультфильму "Мадагаскар", где стаю возглавлял король Джулиан – но как было сказано выше, в реальной жизни трон по праву принадлежит королевам.

Кошачьи лемуры – животные социальные, их сложная коммуникация включает жесты, звуки и даже запахи: лемуры метят свою территорию с помощью специальных пахучих желез. Самцы в "Сафари" пришли в восторг от запаха Мор, и с первого дня они заняты взаимным обнюхиванием и грумингом.

Самки лемуров очень короткое время находятся в течке, всего одни сутки, и если Мор заинтересуется каким-нибудь из своих новых подданных, и он воспользуется ее благосклонностью – в "Сафари" надеются увидеть и потомство. Беременность кошачьих лемуров длится 5-6 месяцев, они рожают одного-двух детенышей.

Мор еще никогда не была мамой, но она имела возможность наблюдать, как другие самки ухаживают за детенышами, и есть надежда, что она сумеет применить эти наблюдения к своим будущим малышам.

Кошачьи лемуры – вид, находящийся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и разрушения их среды обитания. "Сафари" участвует в европейской программе разведения кошачьих лемуров, и зоопарк возлагает большие надежды на Мор.