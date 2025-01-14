Кац представил проект закона о призыве

Министр обороны Исраэль Кац представил основные принципы закона о призыве в той форме, в которой предлагается его утвердить. Кац представил законопроект на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

В соответствии с предложением Каца, в течение семи лет призыв в ЦАХАЛ распространится на 50% юношей ультраортодоксального сектора, достигших 18-летнего возраста.

Законопроект предусматривает персональные и коллективные экономические санкции в отношении учащихся йешив и учебных заведений. Речь идет о лишении субсидий на оплату детских садов, а также финансирования учебных заведений. Министр обороны упомянул и уголовные санкции, однако неясно, в каком формате они будут задействованы.

Согласно опубликованной информации, в первый год с момента вступления в силу нового закона, будут призваны 4800 призывников, во второй год – 5700. Начиная с третьего года, квоты отсутствуют.

Отмечается, что добровольческая деятельность в таких организациях как ЗАКА, не будет считаться эквивалентом армейской службе.

В "Яадут а-Тора" заявляют, что не согласятся на призыв 50% молодых людей. В

ультраортодоксальных партиях возражают также против уголовных санкций в отношении учащихся йешив.