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Израиль

Взрывное устройство найдено в припаркованном автомобиле в Ашкелоне

время публикации: 14 июля 2024 г., 21:00 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 21:00
Взрывное устройство найдено в припаркованном автомобиле в Ашкелоне
Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщило, что в припаркованном автомобиле на улице Корэш в Ашкелоне обнаружено взрывное устройство.

Улица перекрыта для движения транспорта и пешеходов. На месте работают полицейские саперы.

По данным предварительного расследования, речь идет не о попытке теракта, а об инциденте на криминальной почве.

Израиль
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