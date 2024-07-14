Взрывное устройство найдено в припаркованном автомобиле в Ашкелоне

Пресс-служба правоохранительных органов сообщило, что в припаркованном автомобиле на улице Корэш в Ашкелоне обнаружено взрывное устройство.

Улица перекрыта для движения транспорта и пешеходов. На месте работают полицейские саперы.

По данным предварительного расследования, речь идет не о попытке теракта, а об инциденте на криминальной почве.