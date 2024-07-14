Взрывное устройство найдено в припаркованном автомобиле в Ашкелоне
время публикации: 14 июля 2024 г., 21:00 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 21:00
Пресс-служба правоохранительных органов сообщило, что в припаркованном автомобиле на улице Корэш в Ашкелоне обнаружено взрывное устройство.
Улица перекрыта для движения транспорта и пешеходов. На месте работают полицейские саперы.
По данным предварительного расследования, речь идет не о попытке теракта, а об инциденте на криминальной почве.
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