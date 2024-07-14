Начальник Генштаба Герци А-Леви выступил со специальным заявлением

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци В-Леви во время визита на военную базу "Пальмахим" выступил со специальным заявлением для прессы и ответил на вопросы журналистов.

Герци А-Леви сказал, что о героизме многих бойцов и командиров ЦАХАЛа "еще будут говорить". Не упоминая о вчерашнем заявлении Биньямина Нетаниягу о "недостаточном военном давлении на ХАМАС в последние месяцы", он ответил на это обвинение: "ЦАХАЛ создает необходимое давление и условия для заключения соглашения по возвращению заложников".

Начальник Генштаба, реагируя на критику в адрес спецподраздения ВВС "Шальдаг", заявил, что он встречался с бойцами и командирами и видел их действия на протяжении всей войны на различных аренах. "Граждане Израиля должны знать, что у нас есть целое поколение бойцов и командиров, о героизме которых еще будут говорить. Мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться, мы действуем по всему сектору Газы, используя различные методы борьбы. Около двух месяцев мы проводим операцию в Рафиахе и добились значительных военных успехов", – сказал он.

Начальник Генштаба также прокомментировал вчерашнюю операцию в Хан-Юнисе, одной из целей которой был глава боевого крыла ХАМАСа Мухаммад Дэйф. Герци а-Леви подчеркнул, что операция была одобрена только после того, как ЦАХАЛ убедился, что на территории комплекса нет израильских заложников. "По данным разведки, полученным после удара, никто из похищенных в результате этого удара не пострадал", – подчеркнул он.

Герци А-Леви заявил, что ЦАХАЛ продолжит преследовать главарей ХАМАСа, причастных к "резне 7 октября". Он отметил, что пока рано делать выводы об итогах вчерашней операции.

"Мухаммад Дэйф боится умереть, поэтому он прятался даже тогда, когда это лишало его возможности управлять боевыми действиями. Он прятался и приносил в жертву мирных жителей, которые находились рядом", – заявил А-Леви.

Начальник Генштаба коснулся ситуации на северных границах Израиля. "Мы готовы и продолжаем готовиться к следующему этапу в Ливане", – сказал он.

Начальник Генштаба также коснулся отчета о событиях в кибуце Беэри 7 октября и действиях армии. Он сказал, что результаты расследования являются "болезненными", но они также свидетельствуют о героизме жителей кибуца, военнослужащих и командиров. "В этой сложной ситуации были допущены ошибки, были приняты решения, некоторые из них трагические, мы их изучаем и извлечем уроки". Он отметил, что ЦАХАЛ продолжает расследование.

При этом Герци А-Леви заявил, что утверждения о том, что ЦАХАЛу будто бы было известно о готовящемся тем утром нападении террористов и он это скрыл, не соответствуют действительности. "Предупреждения, которые были, мы изучаем. Целью нашего расследования, в первую очередь, является исправление ошибок", – сказал он.

На вопрос журналистов, когда он намерен подать в отставку, Герци А-Леви сказал, что за 40 лет службы в ЦАХАЛе он никогда "не цеплялся за должности", и намерен принять решение относительно своего будущего только после того, как будут выполнены все стоящие перед ним задачи – ликвидация ХАМАСа, возвращение похищенных, обеспечение безопасности жителей населенных пунктов на границах Израиля.

На вопрос о том, считает ли он справедливым продление срока срочной службы, начальник Генштаба сказал, что это является необходимым шагом. При этом он отметил, что также существует потребность в призыве студентов йешив. По его словам, если будет создан батальон из "харедим" и размещен на одной из границ, это позволит не прибегать к услугам 12 резервных батальонов в год.