Подано обвинительное заключение против экс-депутата Кнессета Михаэля Бен-Ари

Прокуратура центрального округа подала в мировой суд в Кфар-Сабе обвинительное заключение против бывшего депутата Кнессета от "Ихуд Леуми" Михаэля Бен-Ари за подстрекательские высказывания расистского характера.

Поводом для обвинительного заключения стали публикации политика в социальных сетях, в которых он высказывался против арабского террора, характеризуя его как "действия нации убийц". Расследование было начато шесть лет назад.

Подача обвинения была одобрена юридическим советником правительства Гали Баарав-Миара.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал это решение позором для юридического советника.

В 2019 году БАГАЦ запретил Михаэлю Бен-Ари, возглавлявшему тогда список "Оцма Иегудит", принимать участие в выборах в Кнессет.