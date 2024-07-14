Пострадавшие в ходе теракта у перекрестка Нир-Цви – военнослужащие ЦАХАЛа и курсант

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала информацию о том, что в результате автомобильного теракта возле перекрестка Нир-Цви пострадали военнослужащие: тяжелые ранения получили офицер и боец ЦАХАЛа, еще один солдат получил ранения средней степени тяжести, и курсант офицерских курсов был ранен легко.

Военнослужащие находятся в больнице "Асаф а-Рофэ", их семьи извещены о случившемся.

Террорист был нейтрализован бойцом пограничной полиции МАГАВ.

Напомним, теракт был совершен вскоре после 13:00 около перекрестка Нир-Цви, расположенного неподалеку от военной базы "Црифин" в окрестностях Рамле. Целями террориста были военнослужащие. Застрелили террориста бойцы из резервистской роты пограничной полиции "Митар".

Палестинские источники назвали имя террориста, который совершил наезд на военнослужащих около Црифина. Это был Мухаммад Шэхаб (27 лет), проживавший в Кафр-Акабе, в северном пригороде Иерусалима.