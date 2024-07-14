x
14 июля 2024
|
последняя новость: 18:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 июля 2024
|
14 июля 2024
|
последняя новость: 18:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пострадавшие в ходе теракта у перекрестка Нир-Цви – военнослужащие ЦАХАЛа и курсант

время публикации: 14 июля 2024 г., 17:59 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 17:59
Пострадавшие в ходе теракта у перекрестка Нир-Цви – военнослужащие ЦАХАЛа и курсант
Jamal Awad/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала информацию о том, что в результате автомобильного теракта возле перекрестка Нир-Цви пострадали военнослужащие: тяжелые ранения получили офицер и боец ЦАХАЛа, еще один солдат получил ранения средней степени тяжести, и курсант офицерских курсов был ранен легко.

Военнослужащие находятся в больнице "Асаф а-Рофэ", их семьи извещены о случившемся.

Террорист был нейтрализован бойцом пограничной полиции МАГАВ.

Напомним, теракт был совершен вскоре после 13:00 около перекрестка Нир-Цви, расположенного неподалеку от военной базы "Црифин" в окрестностях Рамле. Целями террориста были военнослужащие. Застрелили террориста бойцы из резервистской роты пограничной полиции "Митар".

Палестинские источники назвали имя террориста, который совершил наезд на военнослужащих около Црифина. Это был Мухаммад Шэхаб (27 лет), проживавший в Кафр-Акабе, в северном пригороде Иерусалима.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2024

Автомобильный теракт около перекрестка Нир-Цви: четверо раненых, террорист застрелен
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2024

282-й день войны в Израиле: удары по целям в Газе и Сирии. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2024

Жена заключенного активиста ХАМАС задержана при попытке совершения теракта возле Пещеры Праотцев