"В Газе голода нет и не предвидится". Разъяснения главы COGAT полковника Горена

С начала войны "Железные мечи" в сектор Газы поступило 779611 тонн гуманитарной помощи в 41234 тысячах грузовиков (данные по состоянию на 12 июля 2024 года). Гуманитарная помощь включает в себя продукты питания, воду, медикаменты и медицинское оборудование, газ, горючее и материалы для строительства убежищ для беженцев.

В настоящий момент опреснительная установка в Хан-Юнисе проходит процесс подключения к израильской электросети и будет вырабатывать 20 тысяч кубометров пресной воды в день для этого района Газы.

Гуманитарная помощь, которую закупают гуманитарные организации, третьи страны и частные доноры и которую Израиль пропускает в сектор Газы, поступает на КПП для передачи в сектор из самого Израиля, с палестинских территорий, из Египта, Иордании и через порт Ашдода. Из Израиля в Газу гуманитарная помощь передается через КПП "Керем Шалом" (юг Газы), КПП 96 (район Беэри, центральная часть Газы) и через южный и северный КПП "Эрез" (север Газы).

Глава гражданского управления офиса координатора действий правительства на территориях (COGAT) полковник Элад Горен провел на КПП "Керем Шалом" брифинг для журналистов, в ходе которого рассказал о различиях между данными COGAT и данными, публикуемыми ООН и опирающимися на информацию от агентства UNRWA.

Все эти данные можно увидеть в докладе на сайте COGAT, однако стоит отметить, что именно эти данные, например, используются в индексе IPC (Integrated Food Security Phase Classification), в котором в марте этого года утверждалось, что через три месяца в Газе наступит голод.

Что касается несоответствия между данными ООН и данными COGAT, то, например, в мае этого года эта разница составила 4703 грузовика.

Элад Горен в беседе с корреспондентом Newsru.co.il Аллой Гавриловой высказал предположение, что наблюдатели ООН просто не считают грузовики с продовольствием, поставляемые более мелкими организациями, не находящимися под эгидой ООН, а также не считают грузы, которые идут через другие КПП.

Отметим, что большая часть грузов действительно идет через КПП "Керем Шалом", поскольку именно этот КПП на границе с Газой и до войны был предназначен именно для перевозки грузов. В отличие от КПП "Эрез", через который проходили люди. "Маавар 96" в районе Беэри ранее был закрыт для гражданского использования.

Поставки происходят следующим образом. Грузовики с продовольствием приезжают на КПП, где грузы досматривают сотрудники Управления контрольно-пропускными пунктами. После досмотра и выгрузки гумпомощи за ней приезжают машины из сектора Газы. Все водители – жители Газы, которые являются либо сотрудниками миссий ООН, либо из частного сектора. Все водители предварительно проверяются израильскими спецслужбами. От КПП гуманитарные грузы везут в распределительные центры ООН рядом с границей.

Из распределительных центров медикаменты поступают в больницы и полевые госпитали (их уже около 20), а продовольствие – на склады ООН, откуда их развозят или в приюты к беженцам, или в центры раздачи. По словам полковника Горена, ХАМАС в раздаче продуктов населению не участвует. "Если бы мы засекли, что со складов продукты забирает ХАМАС, мы бы нанесли удар по террористам", – говорит Горен.

Но проблема заключается в том, что из распределительных центров ООН, которые находятся по ту сторону границы от каждого израильского КПП, гуманитарные организации просто не успевают забирать всю гумпомощь.

По словам Горена, в этих центрах скопились уже тонны грузов, примерно месячный объем гуманитарной помощи, и продукты просто гниют и не попадают к людям.

Например, если взять цифры за 9 июля (последние данные на сайте COGAT на момент публикации), то в этот день в Газу было пропущено 217 грузовиков, а сотрудники ООН забрали из распределительных центров 160 грузовиков.

При этом, как утверждает полковник, в Газу поступает сейчас продовольствия гораздо больше, чем в мирное время, и точно в два раза больше, чем утверждается в отчетах ООН.

"В любом случае в Газе голода нет и не предвидится. Человеку в среднем нужно 2100 калорий в день для нормального питания. Мы взяли десятки грузовиков и подсчитали калории. Выяснилось, что на одного человека в Газе в день поступает с гуманитарной помощью 4000 калорий", – заявляет полковник.