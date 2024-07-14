Операция ЦАХАЛа на южном фронте в ночь на 14 июля: удары по целям в городе Газа и в центре сектора

В ночь на 14 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и в центре сектора Газы. Судя по сообщениям из Газы, интенсивность боевых действий высокая, особенно в городе Газа.

На севере сектора: силы ЦАХАЛа подорвали несколько домов на юго-востоке города Газа; ЦАХАЛ нанес удар по цели на первом этаже башни Аль-Хаддад в районе Шабийя в городе Газа; источники в Газе сообщали об убитых и раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Аль-Рафри на улице Аль-Джалаа в городе Газа; ВМС ЦАХАЛа обстреливают цели на западе города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Ас-Санафур, в восточной части города Газа; источники в Газе сообщали об убитых и раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Хаджи в районе стадиона Ярмук в городе Газа; источники в Газе сообщали об убитых и раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Исса в районе Абу Искандар в Джабалии.

В центре сектора: ЦАХАЛ обстрелял цель к северу от моста Уади Газа; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе станции Ради, на западе Нусейрата; источники в Газе сообщали об убитом в результате удара ЦАХАЛа по дому в районе Абу Махади в Нусейрате; источники в Газе сообщали об убитых и раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому в районе Самир;

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели восточней районе Абасан аль-Кабира; вертолеты ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Рафахе (Рафиахе).

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 14 июля.

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