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Израиль

В понедельник утром в Иорданской долине пройдут учения ЦАХАЛа

время публикации: 14 июля 2024 г., 22:57 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 22:57
В понедельник утром в Иорданской долине пройдут учения ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что утром в понедельник, 15 июля, на территории регионального совета Эмек а-Ярден (Иорданская долина) пройдут военные учения.

В ходе учений будут слышны взрывы и будет наблюдаться повышенная интенсивность движения военного транспорта.

В сообщении подчеркивается, что учения проводятся в рамках повышения уровня готовности ЦАХАЛа к боевым действиях на различных направлениях, и они не связаны с какими-либо чрезвычайными происшествиями в области безопасности.

Израиль
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