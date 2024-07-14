В понедельник утром в Иорданской долине пройдут учения ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что утром в понедельник, 15 июля, на территории регионального совета Эмек а-Ярден (Иорданская долина) пройдут военные учения.

В ходе учений будут слышны взрывы и будет наблюдаться повышенная интенсивность движения военного транспорта.

В сообщении подчеркивается, что учения проводятся в рамках повышения уровня готовности ЦАХАЛа к боевым действиях на различных направлениях, и они не связаны с какими-либо чрезвычайными происшествиями в области безопасности.