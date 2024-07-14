После покушения на Трампа израильское правительство обсудило угрозы в адрес Нетаниягу

Еженедельное заседание правительства началось с обсуждения покушения на экс-президента США Дональда Трампа и угроз в адрес семьи Нетаниягу и других израильских политиков.

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что секретарь правительства Йоси Фукс представил министрам видео, в котором собраны подстрекательские призывы против премьер-министра. Министры высказали свое отношение к представленным видеоматериалам.

Секретарь правительства сообщил, что в следующее воскресенье правительство при участии руководителей правоохранительной системы проведет заседание, в ходе которого будет выдвинуто требование представить все релевантные данные как в отношении открытых полицией расследований, так и судебного преследования преступлений, связанных с подстрекательством к убийству выборных должностных лиц в целом и премьер-министра в частности.

Из заявления премьер-министра Нетаниягу по окончании заседания: "Мы наблюдаем поток явных угроз убийством и насилием против премьер-министра и членов его семьи, против министров, против народных избранников. Это не только очевидные уголовные преступления, но также прямая и явная угроза демократии. Но кроме мелких исключительных случаев по сути ничего реально сделано не было. Передаю это юридическому советнику правительства и государственному прокурору – это их работа. Нет даже подвижек. Хотя они были при предыдущем правительстве, и еще до него, когда произошло "позорное дело о высказываниях" – арест матери с детьми в шаббат. Письмо премьер-министру Беннету, которое мы все осудили – арест и тюремное заключение. Но не сравнить тот огромный поток явных угроз, являющихся уголовными правонарушениями, который был встречен бездействием и кое-чем еще – молчанием высших лиц. Никаких осуждений мы не услышали. А следует осудить.

Но представители местного истеблишмента не дураки, они не осуждают. Это легитимация нападок на демократию, нормализация политических убийств, и все чувствуют, что это и избирательное правоприменение. Об инциденте, произошедшем в США, многие говорили, что он был ожидаем. Мы видим явные признаки, видим их на площадях, видим в социальных сетях. Мы все это видим, и министры за столом единогласно говорят: "Необходима настоящая и симметричная реакция". Чего до сих пор не произошло".