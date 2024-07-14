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Израиль

Отчет ЦАХАЛа: идут бои в Газе и Рафиахе. Видео

время публикации: 14 июля 2024 г., 10:32 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 10:40
Отчет ЦАХАЛа: идут бои в Газе и Рафиахе. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ публикует очередной отчет о ходе боевых действий в секторе Газы. Основные бои идут в городе Газа и в Рафиахе, на юге сектора.

В городе Газа действуют силы 3-й бригады "Александрони". За последние сутки бойцы этой бригады ликвидировали в городе группу боевиков, задействовав ВВС.

В Рафиахе действуют силы 162-й дивизии. Бойцы бригады "Нахаль" уничтожили боевиков, обстреливавших израильские танки. Бойцы 401-й бригады уничтожили несколько подземных шахт и террористических инфраструктур, расположенных в этом районе.

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