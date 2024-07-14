Из-за забастовки учителей школьникам грозит пересдача "багрута": минобразования обращается в суд

Министр образования Йоав Киш обратился к главе профсоюза учителей средних и старших классов Рану Эрезу с призывом прекратить блокировать получение старшеклассниками оценок за экзамены на аттестат зрелости ("багрут"). "Они честно заслужили свои оценки, не отнимайте у них "багрут", – заявил Киш.

В пятницу министерство образования дало учителям два часа на внесение в систему оценок за внутришкольные выпускные экзамены ("бхинот маген"), без которых невозможно открыть оценки за всеизраильские экзамены на аттестат зрелости ("бхинот багрут"). Однако Ран Эрез запретил выполнять это требование, и многие учителя не внесли в систему оценки.

Министерство образование обратилось в воскресенье, 14 июня, во всеизраильский суд по трудовым спорам с требованием издать запретительный ордер против Рана Эреза и профсоюза учителей средних и старших классов, чтобы суд запретил забастовочные санкции и позволил публикацию оценок за "багрут".

Профсоюз требует продолжения переговоров по новым коллективным соглашениям: действие прежних соглашений истекло в 2023 году, однако из-за войны новые договора все еще не были подписаны, и переговоры не ведутся. Министр образования Йоав Киш утверждает, что в распоряжении бастующих педагогов остается угроза сорвать начало учебного года: он просит не наносить еще больший ущерб старшеклассникам, которым грозит пересдача экзаменов на аттестат зрелости.